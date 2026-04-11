Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Дженсон Баттон вернётся за руль своего чемпионского «Брауна»

Дженсон Баттон вернётся за руль своего чемпионского «Брауна»
Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон на фестивале «Гудвуд» в следующие выходные вернётся за руль болида команды «Браун ГП» BGP-001, на котором он и завоевал своё единственное чемпионство в «Королевских гонках».

На фестивале Дженсон проедет несколько демонстрационных кругов.

Всего было создано три шасси BGP 001, причём Баттон использовал BGP001/02 на протяжении всей своей кампании в 2009 году, а этот автомобиль, на котором Дженсон проедет на фестивале, принадлежал Россу Брауну и ранее уже демонстрировался в Гудвуде, а также сам британец ранее уже проводил демонстрационные заезды в Сильверстоуне.

Версия шасси BGP001/01 использовалась напарником по команде Рубенсом Баррикелло на протяжении большей части сезона. Это шасси ранее принадлежало Баттону, пока он не продал его частному коллекционеру на Гран-при Майами в 2025 году.

Материалы по теме
Баттон ответил, что нужно сделать «Ред Булл», чтобы бороться за победы
