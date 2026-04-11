Дженсон Баттон вернётся за руль своего чемпионского «Брауна»

Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон на фестивале «Гудвуд» в следующие выходные вернётся за руль болида команды «Браун ГП» BGP-001, на котором он и завоевал своё единственное чемпионство в «Королевских гонках».

На фестивале Дженсон проедет несколько демонстрационных кругов.

Всего было создано три шасси BGP 001, причём Баттон использовал BGP001/02 на протяжении всей своей кампании в 2009 году, а этот автомобиль, на котором Дженсон проедет на фестивале, принадлежал Россу Брауну и ранее уже демонстрировался в Гудвуде, а также сам британец ранее уже проводил демонстрационные заезды в Сильверстоуне.

Версия шасси BGP001/01 использовалась напарником по команде Рубенсом Баррикелло на протяжении большей части сезона. Это шасси ранее принадлежало Баттону, пока он не продал его частному коллекционеру на Гран-при Майами в 2025 году.