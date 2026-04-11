«Гонки стали лучше». Исак Хаджар поддержал обновлённый регламент Ф-1

Пилот «Ред Булл» француз Исак Хаджар считает, что увеличение числа обгонов после смены регламента положительно отразилось на Формуле-1.

«Впервые за долгое время две машины с одинаковым темпом могут стабильно обгонять друг друга. В прошлом году обычно вам требовалось шесть-восемь десятых преимущества, чтобы обогнать машину впереди. А иногда и больше. Порой во время обгона становилось понятно, что машина позади уже не сможет совершить обгон. Если что-то и изменилось, так это то, что гонки стали лучше. К сожалению, иногда обгоны ощущаются искусственно. Нам нужно найти правильный баланс, но ситуация определённо стала лучше», — приводит слова Хаджара издание UOL.