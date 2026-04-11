Доктор, специализирующийся на мышцах глаза, рассказала об их важности в спорте

Доктор Зои Уимшерст, специализирующаяся на работе со спортсменами через тренировку зрения и глазных мышц, порассуждала о важности зрительной системы в спорте.

«С Максом [Ферстаппеном] был разовое занятие, а с Ландо я работала время от времени ещё до того, как он попал в Формулу-1. Я много-много лет работала с тренером регбийного клуба «Харлекуинс», а тогдашний тренер Макса по физподготовке когда-то был там стажёром. Он знал о моей работе с регбистами и хотел посмотреть, может ли это принести пользу и Максу.

С каждым спортсменом, с которым я работаю, мы взаимодействуем и с психологической точки зрения. Я спрашиваю, какую личность, по их мнению, должен видеть в них соперник. Затем учу их надевать свою игровую маску и говорить: «Ладно, вот таким я буду, когда я на трассе, потому что это будет либо самым пугающим, либо самым отвлекающим, либо усыпит их бдительность». Но психологически вы захотите навязать эту конкретную личность, чтобы получить это крошечное преимущество.

Почему важно работать с глазами? Мышцы, управляющие вашими глазами, — это скелетные мышцы, как ваши бицепсы и подколенные сухожилия, вы можете тренировать их, чтобы они работали быстрее. Они вернутся в прежнее состояние, если вы не будете продолжать их тренировать. Я думаю, что зрительная система в целом в спорте является одной из самых недооценённых, и это прогрессирующая область», — приводит слова Уимшерст издание RacingNews365.