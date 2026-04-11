Тото Вольф назвал единственный способ оценить результат гонщиков в Формуле-1

Глава «Мерседеса» Тото Вольф назвал, по его мнению, единственный способ оценить результат гонщиков в Формуле-1.

«Насколько мне известно, нет ни одной команды, в которой два гонщика, называющие друг друга напарниками, не были бы одновременно и главными конкурентами. Потому что вы работаете и гоняетесь на одинаковом оборудовании. Потому что ваша карьера зависит от победы над напарником. Гонщики бывают очень рады просто потому, что одолели напарника, несмотря на то что они не финишировали на подиуме. Ведь это единственный способ оценить их способности или результаты», — приводит слова Вольфа издание The Athletic.