Стролл — об исправлении проблем «Астон Мартин»: есть план на ближайшие несколько месяцев

Канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», высказался о плане коллектива на решение проблем с болидом AMR26.

«Проблемы с машиной? Я думаю, это комбинация силовой установки и машины. Мы определённо теряем огромное количество времени на прямых, но мы и не самая быстрая машина в поворотах, так что это сочетание факторов. Прогресс в Формуле-1 никогда не бывает достаточно быстрым, так что сейчас прогресса нет, потому что мы были в Китае, а затем сразу приехали в Японию.

Но сейчас у нас есть план на ближайшие несколько месяцев, и то, сколько времени на круге он принесёт, покажет время», — приводит слова Стролла RacingNews365.