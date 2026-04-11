Пилоты Ф-1 Албон, Бортолето и Берман посетили матч Синнера и Зверева в Монако

Сразу три пилота Формулы-1 стали зрителями матча 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло, в котором в данный момент играют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.
Зрителями полуфинального противостояния стали тайско-британский гонщик команды «Уильямс» Алекс Албон, бразилец из «Ауди» Габриэл Бортолето и британец Оливер Берман, представляющий коллектив «Хаас».
Алекс Албон
Фото: Кадр из трансляции
Алекс Албон (слева) и Оливер Берман (справа)
Фото: Кадр из трансляции
Алекс Албон (слева) и Габриэл Бортолето (справа)
Фото: Кадр из трансляции
На момент публикации новости первый сет забрал Янник Синнер (6:1), во втором сете итальянский теннисист также впереди — 4:3.
