Пилоты Ф-1 Албон, Бортолето и Берман посетили матч Синнера и Зверева в Монако

Сразу три пилота Формулы-1 стали зрителями матча 1/2 финала «Мастерса» в Монте-Карло, в котором в данный момент играют четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и олимпийский чемпион – 2020, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.

Монте-Карло. 1/2 финала
11 апреля 2026, суббота. 14:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Зрителями полуфинального противостояния стали тайско-британский гонщик команды «Уильямс» Алекс Албон, бразилец из «Ауди» Габриэл Бортолето и британец Оливер Берман, представляющий коллектив «Хаас».

Фото: Кадр из трансляции

Алекс Албон (слева) и Оливер Берман (справа)

Фото: Кадр из трансляции

Алекс Албон (слева) и Габриэл Бортолето (справа)

Фото: Кадр из трансляции

На момент публикации новости первый сет забрал Янник Синнер (6:1), во втором сете итальянский теннисист также впереди — 4:3.

