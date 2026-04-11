«Кем вы себя возомнили?» Вольф рассказал, как уволил Хэмилтона и Росберга в 2016 году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился воспоминаниями о борьбе между бывшими пилотами команды Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом в 2016 году.

«В 2016 году Росберг и Хэмилтон столкнулись, а затем сделали это ещё раз. И я их уволил. Я позвонил своему генеральному директору Дитеру Цетше и сказал: «Послушай, тебе нужно кое-что подписать». Он перезвонил и спросил: «Ты уволишь обоих пилотов?» Я сказал: «Да, потому что иначе они не поймут, насколько интересы бренда и команды важнее их собственных». Это было их личное соперничество. Здоровая конкуренция переросла в соперничество, а затем во вражду. А я не могу допустить такого в организации.

Что подумают люди, работающие на заводах, которым нужно выплачивать ипотеку? Что вы столкнулись, потому что не нравитесь друг другу? Это напрямую влияет на жизни двух с половиной тысяч человек. Кем вы себя возомнили? Это важно понимать вместе с вашими пилотами», — приводит слова Вольфа издание The Athletic.

