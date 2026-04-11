Норрис — о карьере пилота Ф-1: притворяюсь, что мне нравится общаться с людьми

Чемпион мира и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о своём поведении вне Формулы-1, где, по его словам, ему приходится быть коммуникабельным.
«Когда я пилот, я притворяюсь, что мне нравится общаться с людьми. Когда же я обычный, мне это не нужно, что мне нравится намного больше», — приводит слова Норриса пресс-служба Формулы-1.
После трёх этапов сезона-2026 Формулы-1 Норрис занимает пятое место в личном зачёте пилотов. Его напарник австралиец Оскар Пиастри – шестой.
Ранее Норрис назвал своих самых любимых гонщиков в Формуле-1.
Норрис впервые посетил базу «Макларена» в качестве чемпиона мира