Экипаж с Лэнсом Строллом стал 15-м в квалификации GT World Challenge Europe Endurance Cup

Экипаж в составе с 27-летним канадским гонщиком Формулы-1 Лэнсом Строллом, представляющим команду «Астон Мартин», в квалификации к гонке «6 часов Поль-Рикара» показал 15-е время.

Лэнс Стролл вместе с Роберто Мери и Мари Бойей выступает на автомобиле Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo за коллектив Comtoyou Racing. Испанец Мари Бойя, известный по своим выступлениям в Формуле-3 с 2023 по 2025 год, показал в квалификационной сессии 15-й результат (+0.583 от лидера).

Команда «Ферстаппен Рейсинг», принадлежащая четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену из «Ред Булл», также участвует в этапе на автодроме имени Поля Рикара, в которую, помимо Криса Лулхэма, входят Даниэль Хункаделла и Жюль Гунон, показала восьмое время, уступив победителю квалификации 0.206.