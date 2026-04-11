Карякин заявил, что решена проблема, из-за которой он сошёл с «Шёлкового пути» — 2025

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в категории квадроциклов российский гонщик Сергей Карякин рассказал об успешном решении проблемы с коробкой передач, из-за которой он был вынужден сойти с ралли-рейда «Шёлковый путь» — 2025.

«У нас была электрическая проблема с коробкой, мы эту проблему нашли, она была в клапанах. Сейчас мы разобрали коробку, поменяли клапана, разобрались, как это работает, чтобы, если это повторится снова, мы могли эффективно отработать эту проблему. Машина у нас стоит готовая, мы готовы на ней ехать. Если «Шёлковый путь» будет, то мы поедем», — приводит слова Карякина ТАСС.

Сергей — четырёхкратный победитель ралли-рейда «Шёлковый путь».