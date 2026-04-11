«Меняло восприятие моих выступлений». Леклер — о том, почему перестал использовать соцсети

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что перестал пользоваться социальными сетями, потому что они искажали восприятие его выступлений на трассе.

«На протяжении многих лет я очень часто бывал в соцсетях, но со временем понял: это влияет на восприятие некоторых моих результатов на трассе — достаточно одного удачного или неудачного момента в гонке, чтобы обо всём остальном забыли. И да, это заставило меня немного изменить подход. Теперь я, конечно, сам выбираю все снимки и подписи к постам, потому что для меня важно, чтобы соцсети всегда оставались чем-то аутентичным. Но я больше не сижу в них, потому что сегодня все комментируют — в хорошем или плохом смысле, — и это на меня немного влияет. Я предпочёл оставить это в стороне. Поэтому больше туда не захожу.

Есть гонки, которые служат примером. Когда оглядываешься назад, говоришь себе: «Ладно, я знаю, что в тот день я не очень хорошо ехал». Но тебе показывают невероятный обгон с внешней стороны, и восприятие твоего выступления становится таким: «Какую невероятную гонку я провёл». Затем показывают момент, который был не очень хорош, и тут появляется огромное количество негативных комментариев. Поэтому чтобы быть максимально беспристрастным в анализе своих выступлений на трассе, я предпочёл дистанцироваться ото всего этого и давать искреннюю оценку своим заездам», — заявил Леклер в подкасте The BSMT by Gianluca Gazzoli.