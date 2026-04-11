Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Алези — о своём фаворите в современной Ф-1: сейчас он самый невероятный пилот на трассе

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — лучший гонщик своего поколения.

«Я люблю его. Знаете почему? Потому что был момент, когда он… Та агрессивность, с которой он боролся с Льюисом [Хэмилтоном] в том противостоянии. Казалось: когда Льюис ехал впереди, он хотел на него наброситься. Теперь он стал настоящим бойцом. Совершает обгоны, но не вытесняет соперника с трассы.

Он мастер великолепных манёвров. Раньше это было сложно. Мне не нравилось… Агрессивность была немного чрезмерной, но сейчас он самый невероятный гонщик на трассе. На него интересно смотреть. Мне нравится видеть его ум во время гонки.

Он — номер один, но в истории вообще? Нет, потому что нельзя сравнивать Айртона Сенну, Хуана Мануэля Фанхио или Тацио Нуволари… Понимаете, машины, риск — всё было иначе. Но из этого нового поколения, скажем, гонщиков 2000-х, он, на мой взгляд, лучший», — приводит слова Алези издание RacingNews365.

