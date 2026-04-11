Карло Санти останется гоночным инженером Хэмилтона на Гран-при Майами — PlanetF1

Карло Санти останется гоночным инженером Хэмилтона на Гран-при Майами — PlanetF1
Карло Санти, гоночный инженер Льюиса Хэмилтона, останется в своей должности на Гран-при Майами. Об этом сообщает издание PlanetF1.

По информации источника, чётких сроков перехода семикратного чемпиона мира на постоянного инженера Седрика Мишель-Грожана пока нет. Сам Хэмилтон в феврале предупреждал, что смена инженера по ходу сезона может навредить его кампании.

«Это довольно сложный период, потому что нынешнее решение не долгосрочное. Оно рассчитано всего на несколько гонок. В начале сезона у нас снова будут изменения, и мне придётся учиться работать с новым человеком — это наносит мне вред. В таком сезоне, как 2026-й, ты хочешь приехать с людьми, которые провели вместе несколько сезонов, прошли через всё и остаются спокойными. Но это та ситуация, с которой я столкнулся, и я постараюсь сделать всё возможное», — сказал Хэмилтон.

Санти, бывший гоночный инженер Кими Райкконена, вернулся на пит-уолл в начале сезона после работы на базе команды. Предыдущий инженер Хэмилтона Риккардо Адами был переведён на новую роль внутри организации.

