Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-глава «Астон Мартин»: Van Amersfoort рассматривает возможность стать 12-й командой Ф-1

Экс-глава «Астон Мартин»: Van Amersfoort рассматривает возможность стать 12-й командой Ф-1
Комментарии

Новый генеральный директор Van Amersfoort Racing (VAR) Отмар Зафнауэр и мажоритарный акционер Рафаэль Вильягомес-старший планируют создать 12-ю команду Формулы-1.

«Мы рассматривали возможность сотрудничества в рамках команды Формулы-1, и это всё ещё может произойти, если появится что-то интересное на продажу или освободится место для 12-го коллектива.

Я наладил отношения с владельцем, когда мы обсуждали создание 11-й команды, но затем её получила «Кадиллак». А теперь, когда открывается новая возможность для 12-й, мы тоже хотим этим заняться или приобрести долю в каком-нибудь коллективе», — приводит слова Зафнауэра GPblog.

По словам румыно-американца, они не зациклены только на Формуле-1: рассматриваются также варианты создания команды в IndyCar или гонках на спорткарах. При этом Зафнауэр думает скорее в краткосрочной перспективе. Он подтвердил, что Prema Racing (которая испытывает трудности) рассматривается как потенциальный кандидат на покупку, но есть нюансы с чартером в IndyCar.

Материалы по теме
Формула-Е официально представит болид Gen4 21-22 апреля на трассе «Поль Рикар»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android