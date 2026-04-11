Экс-глава «Астон Мартин»: Van Amersfoort рассматривает возможность стать 12-й командой Ф-1

Новый генеральный директор Van Amersfoort Racing (VAR) Отмар Зафнауэр и мажоритарный акционер Рафаэль Вильягомес-старший планируют создать 12-ю команду Формулы-1.

«Мы рассматривали возможность сотрудничества в рамках команды Формулы-1, и это всё ещё может произойти, если появится что-то интересное на продажу или освободится место для 12-го коллектива.

Я наладил отношения с владельцем, когда мы обсуждали создание 11-й команды, но затем её получила «Кадиллак». А теперь, когда открывается новая возможность для 12-й, мы тоже хотим этим заняться или приобрести долю в каком-нибудь коллективе», — приводит слова Зафнауэра GPblog.

По словам румыно-американца, они не зациклены только на Формуле-1: рассматриваются также варианты создания команды в IndyCar или гонках на спорткарах. При этом Зафнауэр думает скорее в краткосрочной перспективе. Он подтвердил, что Prema Racing (которая испытывает трудности) рассматривается как потенциальный кандидат на покупку, но есть нюансы с чартером в IndyCar.