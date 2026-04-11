Нёвиль вышел в лидеры Ралли Хорватии WRC по итогам второго дня. Паяри — 3-й, Грязин — 8-й

Бельгийский гонщик Тьерри Нёвиль вышел в лидеры Ралли Хорватии WRC по итогам второго дня, опередив Такамото Кацуту и Сами Паяри.

По итогам трёх вечерних спецучастков субботы бельгиец показал лучшее общее время — 2:20:20.8. Кацута отстаёт на 1:14.5, а Паяри, который лидировал после первого дня гонки, откатился на третье место с отставанием в 1:46.4. Россиянин Николай Грязин занимает восьмое место в абсолюте и четвёртое в WRC2.

Утром субботы Паяри сумел удержать лидерство, отразив атаки Нёвиля, и его преимущество составляло 12,4 секунды. Однако в вечерней секции финн допустил ошибки, чем воспользовался бельгиец. Также утром с дистанции сошёл пилот Hyundai Адриен Фурмо, который потерял заднюю часть своего i20 N и врезался в столб.

Результаты второго дня WRC Ралли Хорватии. Общий зачёт:

1. Тьерри Нёвиль (Hyundai i20 N Rally1) — 2:20:20.8.

2. Такамото Кацута (Toyota GR Yaris Rally1) +1:14.5.

3. Сами Паяри (Toyota GR Yaris Rally1) +1:46.4.

4. Хэйден Пэддон (Hyundai i20 N Rally1) +3:28.2.

5. Йоан Россель (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +5:14.1

6. Лео Россель (Citroën C3 Rally2) +6:17.3.

7. Роопе Корхонен (Toyota GR Yaris Rally2) +6:32.8.

8. Николай Грязин (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale) +6:45.8.

9. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +6:56.2.

10. Роберто Дапра (Škoda Fabia RS Rally2) +7:52.4.