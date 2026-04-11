Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Аи Огура заменит Алекса Ринса в заводской команде «Ямаха» с 2027 года — Motorsport

Аи Огура заменит Алекса Ринса в заводской команде «Ямаха» с 2027 года — Motorsport
Комментарии

«Ямаха» подписала Аи Огуру на сезон MotoGP 2027 года. Японец станет напарником Хорхе Мартина в заводской команде, заменив Алекса Ринса. Об этом сообщает Motorsport.

Огура проводит второй сезон в MotoGP за команду Trackhouse Racing на мотоцикле «Априльи». В 2024 году он выиграл титул в Moto2, а его лучшими результатами в «Королевском классе» пока остаются пятые места на этапах в Бурираме (2025), Таиланде и Бразилии (оба — 2026). На Гран-при Остина-2026 он сошёл из-за механической проблемы.

Для Огуры переход в «Ямаху» — возвращение к японскому производителю: он прошёл академию «Хонды», но разошёлся с её менеджментом в последнем сезоне Moto2, после чего выиграл титул на шасси Boscoscuro.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android