Аи Огура заменит Алекса Ринса в заводской команде «Ямаха» с 2027 года — Motorsport

«Ямаха» подписала Аи Огуру на сезон MotoGP 2027 года. Японец станет напарником Хорхе Мартина в заводской команде, заменив Алекса Ринса. Об этом сообщает Motorsport.

Огура проводит второй сезон в MotoGP за команду Trackhouse Racing на мотоцикле «Априльи». В 2024 году он выиграл титул в Moto2, а его лучшими результатами в «Королевском классе» пока остаются пятые места на этапах в Бурираме (2025), Таиланде и Бразилии (оба — 2026). На Гран-при Остина-2026 он сошёл из-за механической проблемы.

Для Огуры переход в «Ямаху» — возвращение к японскому производителю: он прошёл академию «Хонды», но разошёлся с её менеджментом в последнем сезоне Moto2, после чего выиграл титул на шасси Boscoscuro.