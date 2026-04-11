Опубликован трейлер болгарской короткометражки «Кайзер» о становлении Михаэля Шумахера

Опубликован трейлер болгарского короткометражного художественного фильма «Кайзер» о Михаэле Шумахере. В трейлере указано, что премьера состоится осенью 2026 года.

Согласно синопсису с официального сайта фильма, картина рассказывает историю восхождения Шумахера — от прорывного дебюта в 1991 году до моментов, которые сформировали легенду. Действие разворачивается на фоне автоспорта 1990-х годов. Молодой Шумахер получает приглашение на тесты в команду Эдди Джордана. Его решимость оставляет команду в восторге. На квалификации он рискует, и на него обращает внимание Айртон Сенна, который признаёт в нём не только соперника, но и родственную душу. Их пути пересекаются на трассе и за её пределами: Сенна становится наставником Шумахера.

Фильм снят как прототип для будущего полного метра и сочетает реальные исторические события с художественным повествованием. Роль Шумахера исполнил Живко Сироков, Сенны — Кристо Стойчков. Также в картине снялись Димитер Д. Маринов (Эдди Джордан), Раймонд Стирс (Вилли Вебер) и Виктория Антонова (Коринна Шумахер).