Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Опубликован трейлер болгарской короткометражки «Кайзер» о становлении Михаэля Шумахера

Комментарии

Опубликован трейлер болгарского короткометражного художественного фильма «Кайзер» о Михаэле Шумахере. В трейлере указано, что премьера состоится осенью 2026 года.

Согласно синопсису с официального сайта фильма, картина рассказывает историю восхождения Шумахера — от прорывного дебюта в 1991 году до моментов, которые сформировали легенду. Действие разворачивается на фоне автоспорта 1990-х годов. Молодой Шумахер получает приглашение на тесты в команду Эдди Джордана. Его решимость оставляет команду в восторге. На квалификации он рискует, и на него обращает внимание Айртон Сенна, который признаёт в нём не только соперника, но и родственную душу. Их пути пересекаются на трассе и за её пределами: Сенна становится наставником Шумахера.

Фильм снят как прототип для будущего полного метра и сочетает реальные исторические события с художественным повествованием. Роль Шумахера исполнил Живко Сироков, Сенны — Кристо Стойчков. Также в картине снялись Димитер Д. Маринов (Эдди Джордан), Раймонд Стирс (Вилли Вебер) и Виктория Антонова (Коринна Шумахер).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android