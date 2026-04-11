Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнёва в Хересе-1997

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно столкнулся с Жаком Вильнёвым в решающей гонке чемпионата мира 1997 года в Хересе, и назвал этот поступок ошибкой, которая стоила немецкому гонщику титула.

«Он специально в него врезался, но сделал это неловко. На самом деле, Михаэль — потрясающий парень, однако каждый раз, когда терял контроль над машиной, ему приходилось дорого платить. Так что это стоило ему чемпионства.

Это была просто эмоция. Именно поэтому, когда оцениваешь чьи-то действия в разгар гонки, нужно быть очень снисходительным. За столом легко говорить: «Тебе нужно было сделать так», «Тебе нужно было сделать это». Но когда ты сам в гуще событий, нужно понимать, что мозг реагирует по-другому.

Когда он понял, что может потерять чемпионство, потому что должен был опередить Вильнёва, он попытался этого избежать и поступил неправильно. Ему нужна была поддержка. Это был плохой ход, в этом не было необходимости», — сказал Тодт в подкасте High Performance.

Также Тодт рассказал, что Шумахер намеренно остановил машину в квалификации Гран-при Монако 2006 года, не позволив Фернандо Алонсо улучшить время, за что был отправлен в конец стартовой решётки. По мнению бывшего руководителя «Феррари», это тоже стоило немцу титула.

Ранее Тодт защищал Шумахера, настаивая на том, что в Монако была ошибка пилота, а не намеренный поступок. За 20 лет до этого он также отрицал, что столкновение в Хересе было умышленным.

Шумахер был дисквалифицирован из чемпионата 1997 года, лишён всех очков и второго места в личном зачёте.