Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно выбил Жака Вильнёва в Хересе-1997

Комментарии

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт признал, что Михаэль Шумахер намеренно столкнулся с Жаком Вильнёвым в решающей гонке чемпионата мира 1997 года в Хересе, и назвал этот поступок ошибкой, которая стоила немецкому гонщику титула.

«Он специально в него врезался, но сделал это неловко. На самом деле, Михаэль — потрясающий парень, однако каждый раз, когда терял контроль над машиной, ему приходилось дорого платить. Так что это стоило ему чемпионства.

Это была просто эмоция. Именно поэтому, когда оцениваешь чьи-то действия в разгар гонки, нужно быть очень снисходительным. За столом легко говорить: «Тебе нужно было сделать так», «Тебе нужно было сделать это». Но когда ты сам в гуще событий, нужно понимать, что мозг реагирует по-другому.

Когда он понял, что может потерять чемпионство, потому что должен был опередить Вильнёва, он попытался этого избежать и поступил неправильно. Ему нужна была поддержка. Это был плохой ход, в этом не было необходимости», — сказал Тодт в подкасте High Performance.

Также Тодт рассказал, что Шумахер намеренно остановил машину в квалификации Гран-при Монако 2006 года, не позволив Фернандо Алонсо улучшить время, за что был отправлен в конец стартовой решётки. По мнению бывшего руководителя «Феррари», это тоже стоило немцу титула.

Ранее Тодт защищал Шумахера, настаивая на том, что в Монако была ошибка пилота, а не намеренный поступок. За 20 лет до этого он также отрицал, что столкновение в Хересе было умышленным.

Шумахер был дисквалифицирован из чемпионата 1997 года, лишён всех очков и второго места в личном зачёте.

Материалы по теме
Видео
Опубликован трейлер болгарской короткометражки «Кайзер» о становлении Михаэля Шумахера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android