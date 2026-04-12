Тото Вольф рассказал, чему научился у Льюиса Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, какому важному жизненному принципу научился у пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Это то, чему я научился у Льюиса Хэмилтона, который для меня является одним из величайших спортсменов в мире и безусловным золотым стандартом в нашем виде спорта. Он научил меня, что даже взрослые способны меняться и развиваться.

То, что было рутиной вчера, может не быть рутиной завтра, потому что я понял, что это не работает или устарело, и я нашёл новый способ», — приводит слова Вольфа издание The Athletic.

Ранее Вольф рассказал, как в 2016 году уволил Хэмилтона и Нико Росберга после их столкновений, но не дал хода бумаге, а по окончании сезона Росберг завершил карьеру.