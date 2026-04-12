Алези назвал общую проблему Ферстаппена и Леклера в сезоне-2026

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези высказался о трудностях гонщиков «Ред Булл» Макса Ферстаппена и «Феррари» Шарля Леклера при адаптации к новому регламенту.

«Макс сейчас очень тяжело переживает этот период. Реально тяжело. Если посмотреть на нынешнюю систему и на то, как работает газ, у них меньше электрической мощности, так что… Возможно, сейчас как раз тот момент, когда пилотам, которые едут на пределе, сложнее, чем остальным. Потому что если посмотреть на квалификацию в Сузуке, Макс и Шарль были быстрее в каждом повороте, но проигрывали к концу круга», – приводит слова Алези издание RacingNews365.