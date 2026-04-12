Квят прорвался с 14-го на 6-е место в дебютной гонке Super GT

Российский пилот команды JLOC Даниил Квят завершил дебютную гонку японской серии Super GT шестым. Заезд прошёл в Окаяме.

Квят вместе с напарником Такаси Когурэ отыграл восемь позиций после старта с 14-й строчки в классе GT300 благодаря грамотной стратегии. Решающим стал рискованный обгон экипажа на «Тойоте Супра» №52 за несколько кругов до финиша, который позволил пилоту подняться на шестое место.

Даниилу Квяту 31 год. Он дебютировал в Формуле-1 в 2014 году в составе «Торо Россо», а в следующем сезоне перешёл в «Ред Булл», где заменил четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, однако в сезоне-2025 вернулся в «Торо Россо».