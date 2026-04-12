The Race указал на причину плохих стартов «Ауди»

Комментарии

Названа причина, по которой немецкая команда «Ауди» испытывает проблемы на старте гонок, сообщает The Race. За три прошедших этапа Формулы-1 пилоты лишь один раз завершили первый круг выше своей стартовой позиции.

Основная сложность связана с новыми правилами: после отказа от MGU-H и ограничений на использование MGU-K до 50 км/ч пилотам необходимо вручную «раскручивать» турбину перед стартом, удерживая двигатель на высоких оборотах и одновременно контролируя заряд батареи.

По данным источника, ключевым фактором может быть размер турбины. Считается, что «Ауди» выбрала более крупную конструкцию, чем конкуренты, что даёт преимущества по мощности, но усложняет стабильный старт. Для сравнения: успехи «Феррари» на старте связывают с использованием более компактной турбины, которую легче вывести в рабочий режим.

Материалы по теме
Бинотто: старт — точно не наша сильная сторона, но очевидного решения здесь нет
Комментарии
