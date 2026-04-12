Пике-младший сравнил дебюты Пиастри и Антонелли с первым сезоном Хэмилтона

Бывший пилот Формулы-1 Нельсиньо Пике заявил, что пилотам «Макларена» Оскару Пиастри и «Мерседеса» Кими Антонелли в дебютных сезонах не хватало уверенности, которую в своё время продемонстрировал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

«Первый сезон Хэмилтона был гораздо более значимым, чем титулы, которые он выиграл практически без сопротивления, имея очень хорошую машину. И именно это имеет значение, потому что мы видим, что сделал Оскар Пиастри в свой первый сезон против Ландо: ничего особенного, он довольно серьёзно проиграл. Мы видим, как Кими Антонелли выступал против Расселла в своём первом сезоне.

А теперь сравните это с тем, что сделал Льюис в дебюте против Алонсо. Думаю, только люди внутри спорта могут по-настоящему это оценить. Та уверенность, с которой он ехал в свой первый год, была просто сумасшедшей», — сказал Пике в подкасте Pelas Pistas.

Хэмилтон в дебютном сезоне 2007 года едва не стал чемпионом мира, уступив всего одно очко. Тогда он набрал равное количество баллов с напарником по «Макларену» Фернандо Алонсо, который на тот момент уже был двукратным чемпионом.