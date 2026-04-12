«Смотрел и думал: «Что за хрень?» Норрис рассказал, как увлёкся игрой в гольф

Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как начинал играть в гольф.

«Помню, я был тем самым парнем, который смотрел гольф и думал: «Что это за хрень?» Определённо придерживался этой позиции, особенно потому, что был влюблён в гонки и скорость. Я даже по мячу попасть не мог. Смотришь, как кто-то машет клюшкой и промахивается и думаешь: ну всё, энергия просто исчезает! Только свист слышно!» – приводит слова Норриса The Athletic.

Норрис начал регулярно играть во время локдаунов, когда это был один из немногих доступных видов активности.

«По сути, единственное, что можно было делать вне дома, — это играть в гольф. Это спорт для одного человека. Бедные люди, которые переехали после меня. Весь газон — пустые ямы в саду, трава и грязь повсюду!
Очень быстро я подсел на гольф. Я прошёл путь от полного непонимания игры до понимания, почему люди её так любят», – добавил Норрис.

