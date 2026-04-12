«Пока всё очень плохо». Бортолето высказался о неудачных стартах «Ауди»

Бразильский пилот «Ауди» Габриэл Бортолето прокомментировал слабые старты команды в начале сезона-2026. На Гран-при Японии гонщики после первого круга суммарно потеряли 10 позиций.

«Процедура, думаю, у нас очень похожа на всех остальных. Просто есть команды, которые разработали машину немного по-другому, чтобы лучше стартовать. Думаю, ни одна команда не ожидала, что стартовать будет настолько сложно. В итоге у нас пока всё очень плохо. Мы знаем, что для нас это большая проблема, и нам нужно её решать», — приводит слова Бортолето The Race.

Бортолето остаётся единственным пилотом команды, которому удалось набрать очки в текущем сезоне — два балла на Гран-при Австралии.

Материалы по теме
The Race указал на причину плохих стартов «Ауди»
