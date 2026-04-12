Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Журналист ван Харен: в «Феррари» очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена

Комментарии

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Эрик ван Харен высказался о возможном развитии ситуации вокруг пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и интересе со стороны других команд.

«Вполне могу представить себе ситуацию, в которой Макс Ферстаппен начнёт присматриваться к другим вариантам продолжения карьеры, если в «Ред Булл» не смогут найти решение своих проблем. В какой-то момент может возникнуть та самая ситуация, когда, что называется, последняя капля переполнит чашу терпения. Так что будет интересно посмотреть за тем, какие решения станут принимать в «Ред Булл» в ближайшие недели и месяцы.

За кулисами многое происходит, и не исключено, что в ближайшие месяцы активность вокруг фигуры Ферстаппена только вырастет. «Мерседес» и «Феррари», безусловно, тоже очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена», — приводит слова ван Харена издание FormulaPassion.

«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android