Журналист ван Харен: в «Феррари» очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Эрик ван Харен высказался о возможном развитии ситуации вокруг пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и интересе со стороны других команд.

«Вполне могу представить себе ситуацию, в которой Макс Ферстаппен начнёт присматриваться к другим вариантам продолжения карьеры, если в «Ред Булл» не смогут найти решение своих проблем. В какой-то момент может возникнуть та самая ситуация, когда, что называется, последняя капля переполнит чашу терпения. Так что будет интересно посмотреть за тем, какие решения станут принимать в «Ред Булл» в ближайшие недели и месяцы.

За кулисами многое происходит, и не исключено, что в ближайшие месяцы активность вокруг фигуры Ферстаппена только вырастет. «Мерседес» и «Феррари», безусловно, тоже очень внимательно следят за ситуацией вокруг Ферстаппена», — приводит слова ван Харена издание FormulaPassion.