Стали известны подробности появления 12-й команды в Формуле-1

Бывший руководитель команд Формулы-1 и генеральный директор Van Amersfoort Racing (VAR) Отмар Зафнауэр работает над проектом расширения с возможным созданием новой команды при поддержке американских инвесторов, а не нидерландской команды, сообщает RacingNews365.

Как сообщает источник, именно инвесторы играют ключевую роль в проекте. Их цель – получить значительную долю в команде Формулы-1, создать собственный проект или полностью выкупить существующий коллектив. При этом параллельно рассматриваются варианты расширения в другие серии, включая IndyCar и гонки на выносливость.

По информации источника, именно эти направления могут быть реализованы быстрее, Зафнауэр уже над ними работает. Несмотря на слухи, Van Amersfoort Racing, скорее всего, останется в младших сериях и не станет частью других проектов.