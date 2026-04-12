Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стали известны подробности появления 12-й команды в Формуле-1

Комментарии

Бывший руководитель команд Формулы-1 и генеральный директор Van Amersfoort Racing (VAR) Отмар Зафнауэр работает над проектом расширения с возможным созданием новой команды при поддержке американских инвесторов, а не нидерландской команды, сообщает RacingNews365.

Как сообщает источник, именно инвесторы играют ключевую роль в проекте. Их цель – получить значительную долю в команде Формулы-1, создать собственный проект или полностью выкупить существующий коллектив. При этом параллельно рассматриваются варианты расширения в другие серии, включая IndyCar и гонки на выносливость.

По информации источника, именно эти направления могут быть реализованы быстрее, Зафнауэр уже над ними работает. Несмотря на слухи, Van Amersfoort Racing, скорее всего, останется в младших сериях и не станет частью других проектов.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android