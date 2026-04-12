Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
WRC — четвёртый этап, третий день — сезон-2026. Ралли Хорватии

Кацута победил на Ралли Хорватии WRC, лидировавший Нёвиль не закончил последний СУ
Комментарии

В Хорватии завершился заключительный день четвёртого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Хорватии. Победителем этапа стал японец Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT). Второе время продемонстрировал финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT). Третье — австралиец Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT).

WRC 2026. Этап 4, Риека, Хорватия
Отметим, лидировавший большую часть дистанции бельгийский гонщик Тьерри Нёвиль сошёл из-за аварии на финальном спецучастке.

WRC. Сезон-2026. Ралли Хорватии. Общий зачёт.

1. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:51:15.8.
2. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +20,7.
3. Хэйден Пэддон (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:07.7.
4. Йоан Россель (Lancia Corse HF) +5:19.9.
5. Лео Россель (Citroen C3 Rally2) +5:58.7.
6. Николай Грязин (Lancia Corse HF) +6:17.8.
7. Алехандро Качон (Toyota GR Yaris Rally2) +6:42.8.
8. Роопе Корхонен (Toyota Gazoo Racing WRT2) +6:54.0.
9. Роберто Дапра (Skoda Fabia RS Rally2) +7:38.1.
10. Эмиль Линдхольм (Skoda Fabia RS Rally2) +9:20.5.

