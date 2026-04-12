Видео: Хэмилтон посетил фестиваль «Коачелла» вместе с Кардашьян

В Сети появилось видео, на котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон посещает музыкальный фестиваль «Коачелла» вместе с американской звездой Ким Кардашьян и её дочерью Норт.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон и Кардашьян находятся в романтических отношениях. Кардашьян прилетала в Великобританию на частном самолёте и останавливалась в комплексе Estelle Manor, куда позже прибыл Хэмилтон. Пару видели рядом на Супербоуле в Санта-Кларе, где они активно общались по ходу матча.

Во время недели Гран-при Японии Хэмилтон также присоединился к семейной поездке Кардашьян с детьми и даже прокатил Ким по улицам Токио на Ferrari F40. При этом официального подтверждения отношений от них не поступало.