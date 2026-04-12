Экипаж Стролла финишировал 48-м на этапе GT World Challenge в «Поль-Рикаре»

Экипаж № 18 Comtoyou Racing, за который выступал пилот «Астон Мартин» из Формулы-1 Лэнс Стролл, финишировал 48-м на этапе GT World Challenge в «Поль-Рикаре».

Стролл ехал на Aston Martin GT3 Vantage вместе с экс-пилотом Manor Роберто Мери и проспектом академии «Астон Мартин» Мари Бойей. В квалификации трио показало 15-е место. В шестичасовой гонке экипаж получил 8 минут 25 секунд штрафов.

Бойя заработал stop-and-go за столкновение, четыре минуты штрафа добавили за игнорирование синих флагов, ещё 3 минуты 40 секунд — за превышение лимитов трассы. На счету Стролла одна минута штрафа за игнорирование синих флагов и 1 минута 55 секунд за превышение лимитов трассы.

Победу одержал экипаж № 7 Comtoyou Racing.

Стролл вернулся в гонки GT впервые с 2018 года. Он заявлял, что дебют в GT3 — это возможность выиграть, которой у него нет в Формуле-1, и благодарил руководство команды за организацию старта. Следующий этап GT World Challenge состоится в конце мая.