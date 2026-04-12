«Ред Булл» заключил соглашение на поставку старых двигателей «Хонды» для тестов — GPblog

«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» заключили новое соглашение с «Хондой» о поставке старых двигателей для тестов. Об этом сообщает издание GPblog.

Сделка позволит командам проводить Testing of Previous Cars (TPC — программа в Формуле-1, разрешающая использовать машины прошлых сезонов для развития молодых пилотов, сбора аналитических данных, отработки рабочих процессов и интеграции новичков) на болидах возрастом не менее двух лет в течение следующих двух сезонов. Для таких заездов требуются именно моторы прошедших лет, поскольку другие силовые установки обычно не подходят к шасси.

Переговоры между «Ред Булл» и «Хондой» начались ещё в декабре. Стороны обсуждали стоимость контракта — производитель может назначать любую цену за поставку.

В 2028 году «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» смогут проводить тесты с собственными двигателями «Ред Булл» при поддержке «Форда», которые были представлены в сезоне-2026.

Сейчас читают:
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
«Ред Булл» покинет последний член «золотой» команды Ферстаппена. Что это значит для Макса?
