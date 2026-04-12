Расселл с девушкой посетили финал «Мастерса» в Монте-Карло, где Синнер обыграл Алькараса
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вместе с девушкой Кармен Мундт посетили финальный матч турнира «Мастерс» в Монте-Карло между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал победу над лидером мирового тенниса испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. После этой победы Синнер станет первой ракеткой мира. Он выиграл третий турнир подряд, ранее оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами.
Накануне Расселл также присутствовал на четвертьфинале турнира, сидя в ложе итальянца вместе с его девушкой Лайлой Хасанович. Британец — давний любитель тенниса, он регулярно бывает на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».
