Расселл с девушкой посетили финал «Мастерса» в Монте-Карло, где Синнер обыграл Алькараса

Расселл с девушкой посетили финал «Мастерса» в Монте-Карло, где Синнер обыграл Алькараса
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вместе с девушкой Кармен Мундт посетили финальный матч турнира «Мастерс» в Монте-Карло между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер одержал победу над лидером мирового тенниса испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. После этой победы Синнер станет первой ракеткой мира. Он выиграл третий турнир подряд, ранее оформив «Солнечный дубль» в Индиан-Уэллсе и Майами.

Накануне Расселл также присутствовал на четвертьфинале турнира, сидя в ложе итальянца вместе с его девушкой Лайлой Хасанович. Британец — давний любитель тенниса, он регулярно бывает на Уимблдоне и «Ролан Гаррос».

