Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер с женой и братом посетили финал «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас — Синнер

Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вместе с женой Александрой и братом Артуром посетили финальный матч турнира «Мастерс» в Монте-Карло, в котором итальянец Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:5), 6:3. После этой победы Синнер станет первой ракеткой мира.

Монте-Карло. Финал
12 апреля 2026, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Шарль Леклер, его жена Александра и брат Артур

Фото: Кадр из социальных сетей

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. По ходу матча Алькарас сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Синнер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Накануне стало известно, что финал также посетил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл с девушкой Кармен Мундт.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android