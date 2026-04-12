Леклер с женой и братом посетили финал «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас — Синнер

Пилот «Феррари» Шарль Леклер вместе с женой Александрой и братом Артуром посетили финальный матч турнира «Мастерс» в Монте-Карло, в котором итальянец Янник Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:5), 6:3. После этой победы Синнер станет первой ракеткой мира.

Шарль Леклер, его жена Александра и брат Артур Фото: Кадр из социальных сетей

Фото: Кадр из социальных сетей

Фото: Кадр из социальных сетей

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. По ходу матча Алькарас сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Синнер ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать 3 брейк-пойнта из 11 заработанных.

Накануне стало известно, что финал также посетил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл с девушкой Кармен Мундт.