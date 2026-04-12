Сайнс — о проблемах «Уильямса»: я уже чуял это в декабре

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что проблемы команды в сезоне-2026 стали для него шоком, но он чувствовал их приближение ещё в конце прошлого года.

«Конечно, это стало шоком для меня, для команды, Джеймса [Ваулза], Алекса [Албона], всех инженеров. Думаю, не секрет, что это было тяжело. Я уже чуял это в декабре-январе. Начал готовиться к удару, потому что у нас уже были разговоры о задержках — о том, что мы не успеваем к первым тестам, что машина перевешивает.

Я говорил, что начало не выглядит многообещающим. Знал, что в какой-то момент «Уильямс» столкнётся с проблемой. Не все дороги к успеху линейны. Этот удар большой, вероятно, даже больше, чем я ожидал», — приводит слова Сайнса издание Motorsport Week.