Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс — о проблемах «Уильямса»: я уже чуял это в декабре

Сайнс — о проблемах «Уильямса»: я уже чуял это в декабре
Комментарии

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс заявил, что проблемы команды в сезоне-2026 стали для него шоком, но он чувствовал их приближение ещё в конце прошлого года.

«Конечно, это стало шоком для меня, для команды, Джеймса [Ваулза], Алекса [Албона], всех инженеров. Думаю, не секрет, что это было тяжело. Я уже чуял это в декабре-январе. Начал готовиться к удару, потому что у нас уже были разговоры о задержках — о том, что мы не успеваем к первым тестам, что машина перевешивает.

Я говорил, что начало не выглядит многообещающим. Знал, что в какой-то момент «Уильямс» столкнётся с проблемой. Не все дороги к успеху линейны. Этот удар большой, вероятно, даже больше, чем я ожидал», — приводит слова Сайнса издание Motorsport Week.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android