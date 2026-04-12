Брат Хэмилтона Николас объявил о переходе в команду действующих чемпионов первенства BTCC

Николас Хэмилтон, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, объявил о подписании контракта с командой EXCELR8 (VERTU Motors) на сезон 2026 года в британском туринговом чемпионате British Saloon Car Championship (BTCC).

«Самое большое объявление в моей карьере в BTCC — я присоединяюсь к действующим чемпионам EXCELR8 за рулём Draper Tools. Возможность выступать за одну из самых конкурентных команд на стартовой решётке, возможность, ради которой я работал 10 лет! Я выложусь на полную и сделаю этот год лучшим и самым успешным в моей карьере. Огромное спасибо всем моим партнёрам, что поверили в меня», — написал Хэмилтон в соцсетях.

Николас Хэмилтон выступает на адаптированной машине из-за ДЦП. Его новыми напарниками станут действующий чемпион BTCC Том Ингрэм и Том Чилтон (брат экс-пилота Формулы-1 Макса Чилтона).

