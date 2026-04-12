Жан Тодт: рассматривали Ньюи для подписания в «Феррари», но он не хотел ехать в Италию

Бывший генеральный директор «Феррари» Жан Тодт рассказал, что в 1993 году итальянская команда приглашала руководителя команды «Астон Мартин» Эдриана Ньюи, но конструктор отказался.

«Мы знали, что для создания команды-победителя нам нужно было выбрать лучших механиков, лучших инженеров и лучших партнёров. Помню, что мы рассматривали кандидатуру Эдриана Ньюи, по этому поводу разгорелась дискуссия. Он не хотел переезжать в Италию», — сказал Тодт в подкасте The High Performance.

В итоге в 1997 году Тодт пригласил из «Бенеттона» Росса Брауна и Рори Бирна.

«Всегда очень уважал Рори, хотел его ещё тогда, когда руководил программой Peugeot Sport Cars, но он хотел оставаться в Формуле-1. А Росс был координатором, техническим директором.

Они не знали, что я вёл переговоры с обоими. Помню, после того, как я их нанял, сказал: «Слушайте, теперь вы можете сказать друг другу, что подписали контракт». Росс ответил: «Хорошо, приглашу его завтра выпить пива», — добавил Тодт.