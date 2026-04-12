Серхио Перес назвал главный вызов, стоящий перед «Кадиллаком»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что главная задача команды — опережать в развитии соперников, которые находятся в Формуле-1 гораздо дольше.

«Ситуация выглядит весьма обнадёживающей, но, с другой стороны, мы также анализируем результаты кругов и понимаем, что нам нужно совершенствоваться. Совершенствоваться — значит опережать наших соперников в техническом развитии, а это довольно сложная задача в Формуле-1. Это главный вызов, стоящий перед командой «Кадиллак», ведь остальные команды уже давно присутствуют в серии. Нам действительно нужно показать свою лучшую игру, сейчас настал момент, когда мы все должны доказать, что способны сделать это как команда.

Но считаю, что у нас хорошая структура, команда находится в хорошем состоянии, надеюсь, когда мы начнём развиваться, сможем сделать значительные шаги вперёд. Думаю, на данный момент мы идём по плану. Ещё рано судить, поэтому я доволен тем, где мы находимся сейчас. Но в то же время значительно прогрессировали от первой до второй гонки, хочу увидеть то же самое. Мы все хотим видеть огромный прогресс и хотим начать сокращать отставание прямо сейчас», — приводит слова Переса издание Motorsport.