Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА проведёт онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил — источник

ФИА проведёт онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил — источник
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) проведёт онлайн-встречу с пилотами Формулы-1 до 20 апреля, чтобы обсудить возможные изменения правил, прежде чем руководители команд проголосуют за их утверждение. Об этом сообщает итальянское издание FormulaPassion.

9 апреля состоялась первая встреча с участием технических экспертов команд и производителей двигателей, по итогам которой был сделан общий вывод о необходимости изменения правил управления энергией. Окончательное голосование состоится 20 апреля.

Президент GPDA Алекс Вурц ранее заявлял, что пилоты хотят высказать своё мнение. Эта встреча станет для гонщиков возможностью донести свои предложения до федерации. Среди основных недовольств — новые правила, которые заставляют пилотов заниматься энергоменеджментом вместо чистой гонки.

Встреча пройдёт онлайн из-за отсутствия гоночных уикендов. В календаре образовалась пятинедельная пауза после отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Следующий Гран-при — в Майами (1-3 мая).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android