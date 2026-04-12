Арвид Линдблад — о давлении в Формуле-1: живу мечтой, которая у меня была с пяти лет

Единственный новичок Формулы-1 в сезоне-2026, пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад заявил, что не чувствует давления, несмотря на статус самого молодого гонщика на стартовой решётке.

«Это не меняет моего мышления. И спрошу вас: почему должно быть давление? У меня была мечта в пять лет — попасть в Формулу-1, работал всю жизнь, чтобы получить эту возможность. Живу своей мечтой, так что не чувствую, что должно быть какое-то давление.

В конце концов, я один из 22 гонщиков, которые управляют самыми быстрыми машинами в мире. Мои сверстники в университете, на первом курсе, так что думаю, моя жизнь довольно крута. Живу мечтой, которая у меня была с пяти лет, так выхожу на трассу и наслаждаюсь собой, сосредоточившись только на том, чтобы выложиться по максимуму», — приводит слова Линдблада издание Motorsport.