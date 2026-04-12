Р. Шумахер предположил, что Ферстаппен может перейти в «Макларен», Пиастри — в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что Макс Ферстаппен может перейти в «Макларен», а Оскар Пиастри — в «Ред Булл» в рамках обмена гонщиками.

«Это может означать, что он покинет «Ред Булл», поскольку больше не верит в команду и вообще уйдёт из спорта, тем более он не устаёт повторять, насколько скучной ему кажется Формула-1.

Или он отправляется в «Макларен» вместе со своим инженером, что в равной степени означает, что в «Макларене» ведутся переговоры о переходе Оскара Пиастри в «Ред Булл» — ситуация, с которой мы уже сталкивались ранее.

Думаю, между двумя сторонами пройдут переговоры. Не могу себе представить, что он доработает до конца 2027 года в «Ред Булл». Теперь всё будет зависеть от суммы трансфера, ведь когда решение принимается так рано, обычно уходит именно инженер.

Джанпьеро Ламбьязе всегда говорил: «Я останусь с Максом, а Макс — со мной». Похоже, теперь ситуация изменилась. На мой взгляд, в следующем году Макс изменит свои планы.

Не стоит также забывать: эта оговорка о расторжении контракта, существование которой отрицалось, по всей видимости, всё же существует. И на данный момент не похоже, что «Ред Булл» сможет занять лидирующие позиции до середины года. Поэтому Ферстаппен вполне может пойти на такой шаг», — заявил Шумахер в эфире Sky Sports Germany.