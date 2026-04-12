Вольф — о критике нового регламента: более 90% болельщиков считают гонки захватывающими

Руководитель «Мерседеса» австриец Тото Вольф заявил, что новый регламент Формулы-1 нравится большинству болельщиков, несмотря на критику со стороны некоторых пилотов.

«Не все жалуются, но у некоторых гонщиков возникают проблемы со сложной системой электронного управления. Однако основная целевая аудитория — это болельщики, более 90% из них считают, что сейчас у нас проходят зрелищные гонки, увлекательные и захватывающие.

Следует с уважением относиться к обеим сторонам — как к мнению традиционалистов, которые хотят, чтобы спорт оставался таким, каким он был раньше, так и к мнению новых болельщиков, которые говорят: «Нам, на самом деле, нравится, как всё устроено сейчас, так и должно оставаться».

Мы должны определить, что лучше для Формулы-1 и её болельщиков. На данный момент мы видим чёткое направление», — приводит слова Вольфа издание oe24.

