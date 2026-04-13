«Все мечтают увидеть «Феррари» на вершине». Леклер — о своей любви к итальянской команде

Пилот «Феррари» Шарль Леклер в подкасте BSMT рассказал о своей любви к команде и желании вернуть «Скудерию» на вершину.

«Быть в «Феррари» действительно особенное ощущение. Я был по ту сторону — болельщиком, который смотрел все Гран-при по воскресеньям в надежде, что красная машина победит. А теперь я за рулём и получаю всю эту поддержку напрямую.

Я всё ещё чувствую ту же страсть, что и тогда, хотя сейчас, будучи пилотом, не могу позволить себе таких эмоций за рулём. Но страсть и любовь к этой команде остались нетронутыми. Это то, что делает «Феррари» особенной, это бренд, который объединяет все поколения — от детей до пожилых людей. Все мечтают об одном — увидеть «Феррари» на вершине.

В этом году развитие суперважно, оно имеет решающее значение. В Маранелло предстоит большая работа по разработке новых деталей и испытаниям на симуляторе. Мы все должны двигаться в одном направлении, чтобы вернуть команду на вершину», — заявил Леклер.

