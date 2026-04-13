Дочь Мики Хаккинена заработала очки в своей первой гонке в Формуле-4

Дочь двукратного чемпиона Формулы-1 Мики Хаккинена — 15-летняя Элла — дебютировала в Формуле-4 в чемпионате Центральной и Восточной Европы (F4 CEZ) на Red Bull Ring. Она выступает за Jenzer Motorsport и входит в молодёжную программу «Макларена».

В своей первой гонке Хаккинен стартовала с шестой позиции, финишировала девятой (среди 26 участников) и заработала очки. Гонка была остановлена после аварии на 10-м круге из 14 и завершилась за машиной безопасности. Элла также заняла первое место в женском зачёте.

Всего за уикенд проходит четыре гонки: первые три — квалификационные, к основной гонке в воскресенье допускаются 32 участника из 42. Элле предстоит ещё один старт.