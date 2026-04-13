Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хребет как у дохлого лосося». Комментатор Ф-1 — о критике новых правил болельщиками

Комментарии

Известный нидерландский комментатор Олав Мол, автор книги «Новая Формула-1», раскритиковал болельщиков, которые отворачиваются от чемпионата из-за новых правил.

«Мы слышали об этом и тогда, когда изменился звук двигателей. Это была и остаётся технологическая гонка.

Иногда я слышу, как болельщики говорят, что следят за этим видом спорта уже 10-летиями, но теперь отказываются от него, потому что больше не могут на это смотреть. И тогда я думаю: у тебя хребет как у дохлого лосося.

За этим видом спорта стоит огромный интеллектуальный потенциал. Он сам найдёт ответ», — приводит слова Мола нидерландская редакция издания Motorsport.

По словам Мола, главная проблема новых правил — суперклиппинг (потеря мощности при зарядке батареи и резкий буст после). Он считает, что решение уже есть: снижение лимита энергии с 9 до 6 МДж замедлит машины лишь на полторы секунды, но кардинально изменит поведение на трассе.

При этом Мол назвал нереалистичными призывы вернуть старые машины или полностью отказаться от гибридов — производители инвестировали миллиарды в новые двигатели.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android