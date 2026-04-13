Тай Гиббс одержал первую победу в NASCAR Cup Series. Он опередил Блейни на 0,055 секунды

Тай Гиббс одержал первую победу в NASCAR Cup Series. Он опередил Блейни на 0,055 секунды
Пилот команды Joe Gibbs Racing Тай Гиббс выиграл гонку Food City 500 — восьмой этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей». Для 23-летнего пилота, который дебютировал в высшей лиге NASCAR в 2022 году, эта победа стала первой в Cup Series. Отметим, что Тай Гиббс — внук Джо Гиббса, основателя Joe Gibbs Racing.

С поул-позиции гонку начал Райан Блейни из Team Penske, однако уже на первой стадии гонки его прошёл гонщик Hendrick Motorsports Кайл Ларсон. На 338-м круге Блейни контратаковал Ларсона и закрепился в лидерах, но за 23 круга до финиша из-за разворота Чейза Эллиотта судьи выбросили жёлтые флаги. Блейни и Ларсон отправились в боксы за свежими шинами, а Гиббс, который, как и ряд других пилотов, не поехал на пит-стоп и возглавил гонку.

После рестарта Блейни и Ларсон на свежей резине стремительно догоняли Гиббса, но пройти Тая не успели — за три круга до финиша из-за вылета Райли Хербста заезд вновь был прерван автомобилем безопасности. В итоге судьба первого места решалась в овертайме — Блейни бросился в атаку на Гиббса, но так и не смог провести обгон и остался на второй позиции.

Кайл Ларсон финишировал третьим, Тайлер Реддик, выступающий за команду Майкла Джордана 23XI Racing, стал четвёртым, а топ-5 замкнул Чейз Бриско, который опередил Тодда Гиллиленда, Джоуи Логано и Райана Приса.

NASCAR Cup Series. Food City 500 (топ-10):
1. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 505 кругов.
2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +0.055 сек.
3. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.229.
4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0.665.
5. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.195.
6. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Форд») +1.450.
7. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +1.516.
8. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +1.677.
9. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +1.770.
10. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +1.826.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, однако его преимущество над Райаном Блейни сократилось с 82 очков до 62. Третью строчку удерживает Денни Хэмлин, Тай Гиббс отыграл две позиции и теперь идёт четвёртым, а топ-5 замыкает Чейз Эллиотт, который две недели назад выиграл гонку в Мартинсвилле.

Положение в общем зачёте (топ-20):
1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 386 очков.
2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 324.
3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 300.
4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 281.
5. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 264.
6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 260.
7. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 245.
8. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 236.
9. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 231.
10. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 230.
11. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 229.
12. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 218.
13. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 209.
14. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 209.
15. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 192.
16. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 177.
17. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 176.
18. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 172.
19. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 171.
20. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 156.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка AdventHealth 400 — пройдёт 19 апреля на овале «Канзас Спидвей».

