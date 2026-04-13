Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Британский автогонщик Сэм Бёрд: многие пилоты Формулы-E смогли бы выступать в Ф-1

Британский автогонщик Сэм Бёрд: многие пилоты Формулы-E смогли бы выступать в Ф-1
Британский автогонщик Сэм Бёрд высказался об уровне чемпионата Формулы-E.

«Сейчас Формула-E совершенно другая. Помните, в первом поколении машин нам приходилось менять их посреди гонки? У каждого гонщика было по две машины на гонку. Как по мне, пит-стоп ради смены машины довольно забавный и увлекательный.

Посмотрите на мощность старых машин, тогда это было 150 кВт. Сейчас же мы гоняемся на 300 кВт, то есть мощность возросла вдвое. В квалификации это 350 кВт, с полным приводом. Команды мирового класса. Пилоты мирового класса. Совсем другая история.

Формула-1 – вершина автоспорта. Но посмотрите на решётку Формулы-Е, она не так уж и далеко. В Формуле-1 лучшие имена, и это вполне заслуженно, лучшие в мире. Но я бы сказал, что многие пилоты Формулы-Е смогли бы выступать в Ф-1, если не говорить о первых восьми местах», — приводит слова Бёрда YouTube-канал Lucas Stewart.

Быстрее Ф-1! Футуристичный электросуперкар с принципом, которого ещё не было в гонках
Быстрее Ф-1! Футуристичный электросуперкар с принципом, которого ещё не было в гонках
