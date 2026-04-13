Эксперт: возможно, Пиастри понравится в «Ред Булл», где есть первый и второй номер

Бывший пилот IndyCar, а ныне эксперт Джеймс Хинчклифф не исключает, что потенциальный переход в «Ред Булл» может положительно сказаться на карьере австралийца Оскара Пиастри, в настоящий момент выступающего за «Макларен».

«Несмотря на то что я верю в слова «Макларен» — команда Ландо» и никогда не верил, Пиастри там не так долго, а лояльность к нему не такая большая. Он присоединился к команде, когда она ещё не была на вершине, и помог ей вернуться.

Не думаю, что идея перехода в «Ред Булл» была бы ужасной. Возможно, ему понравится идея нахождения в команде, которая поддерживает формат первого и второго номера, особенно если это будет включено в его контракт», — сказал Хинчклифф в подкасте F1 Nation.