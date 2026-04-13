Себастьен Буэми: если вы в «Мерседесе», вам понравятся новые правила Ф-1

Гонщик Формулы-Е швейцарец Себастьен Буэми высказался об обновлении регламента Формулы-1.

«Некоторым нравится новый регламент. Если вы в «Мерседесе», вам понравится. Если же где-то ещё, то нет. Нам нужно немного подождать. Тяжело делать какие-либо выводы после столь небольшого числа гонок.

Критика гонщиков? Я их понимаю. Гонки интересны, пока не всё идеально, нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события», — приводит слова Буэми издание AS.

Ранее издание Daily Мail сообщило, что четырёхкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» по окончании сезона.

