«Пациент не находится в реанимации». В ФИА высказались о новом регламенте Ф-1

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал критику нового регламента Формулы-1.

«Мы не считаем, что пациент находится в реанимации, ему просто нужно съедать в день по несколько яблок, а не переносить операцию на открытом сердце. Проблемы есть, они касаются как пилотажа, так и безопасности, и мы должны их решить.

Я не люблю тратить время на заявления в стиле «всё нормально, нам ничего не нужно делать», потому что, и это очевидно, есть вещи, которые должны быть сделаны. Также я не люблю впадать в другую крайность и говорить, что это полный бардак. У нас есть фанаты, которые довольны шоу», — приводит слова Томбасиса издание Nextgen-Auto.

Материалы по теме
ФИА проведёт онлайн-встречу с пилотами перед голосованием по изменениям правил — источник
