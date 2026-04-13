Албон заявил, что «Уильямс» должен уменьшить перевес машины к Гран-при Майами

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о работе команды в апрельский перерыв. По словам британца, проблема перевеса болида WF48 должна быть частично решена к предстоящему Гран-при Майами.

«Мы можем извлечь больше преимущества из перерыва, чем другие команды. Мы усердно трудимся над обновлением для Майами и заранее составили расписание. Мы будем посещать базу каждую неделю и работать на симуляторе. Если всё пойдёт по плану, мы будем гоняться с меньшим весом в Майами. Это правда, мы теряем время на трассе. Нам нужно лучше изучить машину», — приводит слова Албона издание FormulaPassion.

